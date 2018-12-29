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В Петербурге составили список лыжных трасс и катков
4 января, 14:36
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alexandra08

В Петербурге составили список лыжных трасс и катков

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Всего в Северной столице есть около ста мест, где можно заняться излюбленными видами спорта.

­­­­­­­­­­­­­­­­Комитет по физической культуре и спорту опубликовал список мест, где в Петербурге можно покататься на коньках и лыжах.

Всего в Петербурге есть около ста мест, где можно заняться излюбленными видами спорта. Катки работают в каждом районе Петербурга.  Например,  на Елагином острове работают две площадки, одна из которых  - искусственная. На Пионерской площади каток открыт на время Рождественской ярмарки. В "Севкабеле" лед не завит от погодных капризов – его покрытие охлаждают с помощью специальной системы.

Ранее сообщалось, что в Эрмитаже проходит выставка художника Рудольфа Вильде.

Фото: Pixabay.com

Теги: катки, лыжи, лыжная трасса, порт севкабель, севкабель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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