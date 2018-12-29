В Петербурге составили список лыжных трасс и катков

Всего в Северной столице есть около ста мест, где можно заняться излюбленными видами спорта.

­­­­­­­­­­­­­­­­Комитет по физической культуре и спорту опубликовал список мест, где в Петербурге можно покататься на коньках и лыжах.

Всего в Петербурге есть около ста мест, где можно заняться излюбленными видами спорта. Катки работают в каждом районе Петербурга. Например, на Елагином острове работают две площадки, одна из которых - искусственная. На Пионерской площади каток открыт на время Рождественской ярмарки. В "Севкабеле" лед не завит от погодных капризов – его покрытие охлаждают с помощью специальной системы.

Ранее сообщалось, что в Эрмитаже проходит выставка художника Рудольфа Вильде.

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