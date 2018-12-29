В Эрмитаже проходит выставка художника Рудольфа Вильде

На выставке петербуржцам показывают около 150 экспонатов: авторские работы из коллекций Русского музея, Эрмитажа, музея-заповедника "Павловск" и Елагиноостровского дворца-музея.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­В Эрмитаже проходит выставка "Рудольф Вильде (1868−1938). Фарфор, стекло, графика".

Эта экспозиция посвящена творчеству художника, по проектам которого во время первых десятилетий XX века создавалась посуда на фарфоровом и стеклянном заводах Ленинграда. На выставке петербуржцам показывают около 150 экспонатов: авторские работы из коллекций Русского музея, Эрмитажа, музея-заповедника "Павловск" и Елагиноостровского дворца-музея.

Напомним, что Рудольф Федорович Вильде около тридцати лет проработал руководителем живописной мастерской фарфорового завода. Именно он создал эскизы для императорского хрусталя и фарфоровых ваз в духе модерна и неорусского стиля. Во первые годы СССР Вильде работал над разнообразными посудными формами агитационного фарфора.

Ранее сообщалось, что Эрмитаж изменил день бесплатного посещения. Около музея собралась огромная очередь.

Фото: Эрмитаж / официальный сайт.