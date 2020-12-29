Фестиваль огня "Рождественская звезда" Петербурге пройдет онлайн

В программу шоу войдут красочные фейерверки, масштабные световые и 3D-маппинг шоу, а также выступления театров огня.

В четверг, 7 января, в Петербурге пройдет грандиозное пиротехническое шоу, фестиваль огня "Рождественская звезда". На пяти площадках в самых знаковых местах Северной столицы запустят красочные фейерверки, масштабные световые и 3D-маппинг шоу, а также выступления театров огня.

Кроме того сильнейшие пиротехники из Белоруссии, Казахстана, Петербурга, Костромы, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга и Сыктывкара посоревнуются в искусстве. Их мастерство оценят жюри из разных стран. Однако из-за коронавирусных ограничений, зрители смогут посмотреть шоу только в режиме онлайн, например, через трансляцию телеканала 78.

Отмечается, что Петербург становился столицей фейерверков еще три века назад. Пиротехнические спектакли и огненные потехи, пальба из пушек были неотъемлемой частью зимних гуляний.

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