Клубу "Морзе" разрешили продолжить работу после слэма на концерте "Stigmata"

Защитник отметил, что со своей стороны организация выполнила обязательства.

Поклонники группы "Stigmata" устроили слэм на концерте в Петербурге 29 ноября 2020-го года. Видео с мероприятия попали в Интернет, после чего ими заинтересовался Роспотребнадзор по городу, а позже ― суд.

Надзорное ведомство установило, что ООО "Клуб – фестиваль Морзе" допустил нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Некоторые зрители были без масок, не соблюдали социальную дистанцию.

Защитник пояснил, что ОО не признает свою вину и попросил прекратить производство по делу. Массовое скопление людей он действительно признал, однако оно образовалось после призыва музыкантов. Руководство клуба предупредили о готовящемся флэшмобе, но за действия "Stigmata" оно не может нести ответственность. На концерт зрители без масок не допускались. Те, кто их снимал, удалялись из помещения.

Кроме того, сторона защиты просила учесть, что ООО является одним из наиболее пострадавших от ограничений субъектов малого предпринимательства. Организация находится в трудном финансовом состоянии.

3 декабря юридическому лицу вынесли протокол о временном запрете деятельности на срок до рассмотрения судом. Василеостровский районный суд назначил наказание в виде предупреждения и отменил временный запрет деятельности.

Фото: mouse_147 / Instagram