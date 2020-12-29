Губернатор Петербурга рассказал, когда сотрудники городской администрации будут прививаться от коронавируса

Прежде всего "пропустят" горожан.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на вопрос о том, когда от коронавируса привьются члены городской администрации. По словам градоначальника, прежде всего вакцину получат горожане: врачи, учителя, силовики.

По словам Беглова, в Северную столицу должен поступить "очень большой объем вакцины", после чего вакцинироваться смогут и сотрудники Смольного.

Как стало известно ранее, петербуржцы не спешат ставить себе прививку от коронавируса. В поликлиниках нет наплыва желающим. При этом необходимо, чтобы препарат не лежал в холодильниках. Накануне прививку от COVID-19 сделал сотрудник Piter.TV

Видео: "Пул78" / Telegram