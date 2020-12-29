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Полиция задержала водителя каршеринга, который врезался в угол дома в центре Петербурга

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Виновник ДТП с места скрылся.

Полиция задержала 21-летнего водителя каршеринга, который врезался в фасад дома на углу Разъезжей и Боровой улицы. В результате ДТП скончалась пассажирка.

По информации источника Piter.TV в правоохранительных органах, водитель по имени Андрей не справился с управлением "Фольксвагена", врезался в дом, после чего скрылся с места происшествия. Его нашли по месту проживания на Боровой улице и доставили в отдел полиции. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

У молодого человека уже есть условный срок лишения свободы. 

В результате ДТП от полученных травм скончалась 26-летняя девушка. Еще двое человек получили травмы, их госпитализировали в НИИ "Скорой помощи". Одна из пострадавших является однофамилицей задержанного. Возможно, они являются родственниками. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, дтп с углом дома, каршеринг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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