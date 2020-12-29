Кража артефактов из института РАН на Дворцовой привела к "уголовке"

Это не первая кража из структур РАН.

Кража артефактов из института РАН на Дворцовой набережной привела к возбуждению уголовного дела. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Помещение института не обнаружено видеонаблюдением или сигнализацией. Изъяты следы рук, обуви, снят смыв красящегося вещества на двери и другие материалы.

По предварительной информации, в период с 07:00 3 января по 14:00 5 января преступник проник в кабинет №45, предварительно срезав навесные замки на двери. Затем неизвестный похитил 26 ценных предметов археологических изысканий, которые были помещены в металлический ящик. На данный момент устанавливается историческая ценность и примерная стоимость похищенного.

Это не первая кража из структур РАН. В полицию Василеостровского района до этого поступило заявление о краже имущества из помещения петербургского филиала архива РАН на Биржевой линии. Из архива пропал другой исторический документ – фрагмент оттиска восковой печати, отделенного от грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I.

Фото: Piter.tv