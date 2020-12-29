Сейчас движение на перегоне восстановлено.

Движение на "фиолетовой" ветке метро в Петербурге останавливалось из-за задымления в перегоне. Об этом стало известно вечером в среду, 6 января.

Очевидцы в соцсетях рассказали о временной приостановке движения поездов по "фиолетовой" ветке городского метро от станции "Волковская" до "Садовой". Позже выяснилось, что причиной задержки стало задымление в перегоне. Об этом порталу 78.ru в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Позже пассажиров из одного поезда высадили на станции, включили дополнительную вентиляцию. Вскоре движение было полностью восстановлено.

Накануне из-за бесхозного предмета в Петербурге была закрыта станция метро "Озерки". Опасных предметов обнаружено не было.

Фото: Piter.tv