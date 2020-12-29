В Казанском соборе прошла Рождественская служба

Церемония прошла с учетом вынужденных ограничений.

Ночью в Казанском соборе состоялось традиционное Рождественское богослужение с участием нескольких сотен православных. Все прихожане соблюдали необходимые во время пандемии ограничения. Информация об этом появилась в ВК-сообществе Казанского собора.

Так, верующие пришли в масках и помнили о социальной дистанции. Этих же правил придерживались священнослужители. Чтобы попасть внутрь собора, необходимо было пройти через рамки металлоискателей для обеспечения безопасности, но это не вызвало давки и очередей.

Рождественскую службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Во время церемонии на куполе Казанского собора отображалась проекция Казанской иконы Божией Матери.

Ранее мы рассказали о том, что спасатели проверили противопожарную безопасность в церквях и храмах Петербурга.

Фото: ВКонтакте / kazansky_sobor