Спасатели проверили противопожарную безопасность в церквях и храмах Петербурга. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу, спасатели организовали превентивную работу перед праздником Рождества и проверили культовые заведения, где в ночь на 7 января пройдут праздничные мероприятия.
Проверка затрагивала инструктаж по пожарной безопасности, работу путей эвакуации, проверку систем автоматической пожарной сигнализации, безопасному применению открытых источников огня и многое другое.
Представители ГУ МЧС будут следить за порядком и дежурить на рождественских мероприятиях.
Санкт-Петербургская митрополия Русской православной церкви рассказала о мероприятиях, которые пройдут в Петербурге в Рождество.
С едва заледеневших водоемов Петербурга спасатели вывели 80 человек. В правительстве города напомнили, что до 15 января на лед водоемов на территории города запрещено выходить.
Видео: Управление информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Петербургу
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