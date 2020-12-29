Спасатели усилили патрулирование водоемов города.

С едва заледеневших водоемов Петербурга спасатели вывели 80 человек. Об этом 4 января рассказали в пресс-службе Смольного. В правительстве напомнили, что до 15 января на лед водоемов на территории города запрещено выходить.

Несмотря на отрицательную температуру воздуха, ледовое покрытие Финского залива и других водоемов еще не набрало достаточную прочность. Выходить на лёд сейчас крайне опасно, напомнили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов отметил, что оперативные службы постоянно следят за ледовой обстановкой, патрулируют береговую линию.

В Петербурге запретили выходить на лед водоемов до 15 января. За выход на лед в запрещенный период возможно предупреждение или штраф в размере 1000-5000 рублей. Выезд на транспортном средстве на лед – штраф 1500-5000 рублей. Штраф для юридических лиц составляет 20 тысяч рублей.

В период новогодних праздников за соблюдением правил также следят спасатели. Они патрулируют береговую линию. Если к 15 января лед не наберет достаточную прочность, то запрет выхода на лед продлят. Решение будут принимать на основании заключений метеорологов и спасателей.

Накануне сотрудники МЧС попросили рыбаков уйти со льда акватории Невской губы. Спасатели провели рейд 3 января и еще несколько с начала года.

Фото: Piter.tv