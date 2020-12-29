Спасатели предупредили о смертельной опасности выхода на лед водоемов горожанами.

Сотрудники МЧС попросили рыбаков уйти со льда акватории Невской губы. Спасатели провели рейд 3 января.

Вместе с сотрудниками МЧС к контролю ситуации присоединились представители ГУ МВД и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Представители трех ведомств выехали на лед на катере с воздушной подушкой и проверили обстановку у порта Бронка, поселков Мартышкино и Просвещения и защитных сооружений Дамбы.

Главная цель - предотвращение возможных трагедий, оценка качества ледового покрытия и количества любителей подледного лова в местах их массового скопления.

Находящихся на льду рыбаков спасатели предупредили о смертельной опасности и убедили покинуть ледовое покрытие, отметили в МЧС.

В Петербурге запретили выходить на лед до 15 января. За выход на лед в запрещенный период возможно предупреждение или штраф в размере 1000-5000 рублей. Выезд на транспортном средстве на лед – штраф 1500-5000 рублей. Штраф для юридических лиц составляет 20 тысяч рублей.

Городское ГУ МЧС сообщило о 71 пожаре в Петербурге за два дня нового года.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу