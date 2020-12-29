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МЧС сообщило о 71 пожаре в Петербурге за два дня нового года
Сегодня, 20:03
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МЧС сообщило о 71 пожаре в Петербурге за два дня нового года

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Спасатели напоминают, что необходимо быть осторожными при эксплуатации электроприборов.

Городское ГУ МЧС сообщило о 71 пожаре в Петербурге за два дня нового года. Как рассказали в пресс-службе ведомства 3 января, при 71 пожаре три человека погибли, а трое пострадали. 

Двух погибших нашли на месте пожара в здании на Воронежской улице, а в результате пожара в доме №7 по Гончарной улице погиб еще один человек.

Спасатели призывают горожан быть осторожными при обращении с огнем и внимательными при соблюдении правил пожарной безопасности. Кроме того, в МЧС напоминают, что необходимо быть осторожными при эксплуатации электроприборов.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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erjerjerj whwhwerhwjh
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