Городское ГУ МЧС сообщило о 71 пожаре в Петербурге за два дня нового года. Как рассказали в пресс-службе ведомства 3 января, при 71 пожаре три человека погибли, а трое пострадали.
Двух погибших нашли на месте пожара в здании на Воронежской улице, а в результате пожара в доме №7 по Гончарной улице погиб еще один человек.
Спасатели призывают горожан быть осторожными при обращении с огнем и внимательными при соблюдении правил пожарной безопасности. Кроме того, в МЧС напоминают, что необходимо быть осторожными при эксплуатации электроприборов.
Фото: Piter.tv
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