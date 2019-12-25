В Петербурге запретили выходить на лед до 15 января

Если до этого времени на водоемах не установится крепкий лед, то запрет будет продлен.

В Петербурге медленно, но верно устанавливается стабильная минусовая температура. В связи с этим спасатели переходят на зимний режим несения дежурств. По данным Гидрометцентра, начало ледообразования на Финском заливе, Неве, других водных объектах прогнозируется на конец декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому выход на лед запрещен до 15 января 2021 года. Если до этого времени на водоемах не установится крепкий лед, то запрет будет продлен.

За выход на лед в запрещенный период возможно предупреждение или штраф в размере 1000-5000 рублей. Выезд на ТС на лед – штраф 1500-5000 рублей. Штраф для юридических лиц составляет 20 тысяч рублей.

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