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В Петербурге могут продлить запрет выхода на лед в акваториях
Сегодня, 13:05
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nadezhda_sib

В Петербурге могут продлить запрет выхода на лед в акваториях

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На данный момент он действует до 15 января.

Петербуржцам напоминают о том, что выход на лед крайне опасен. Несмотря на то, что в последние дни в городе установилась отрицательная температура воздуха, лед еще непрочный. 

В период новогодних праздников за соблюдением правил также следят спасатели. Они патрулируют береговую линию. Если к 15 января лед не наберет достаточную прочность, то запрет выхода на лед продлят. Решение будут принимать на основании заключений метеорологов и спасателей.

Напомним, что штраф за нарушение может составить до 5 тыс. рублей. 

Ранее сотрудники МЧС попросили рыбаков уйти со льда акватории Невской губы. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб 

Теги: выход на лед, лед, мчс, рыбаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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