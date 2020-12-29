В Петербурге могут продлить запрет выхода на лед в акваториях

На данный момент он действует до 15 января.

Петербуржцам напоминают о том, что выход на лед крайне опасен. Несмотря на то, что в последние дни в городе установилась отрицательная температура воздуха, лед еще непрочный.

В период новогодних праздников за соблюдением правил также следят спасатели. Они патрулируют береговую линию. Если к 15 января лед не наберет достаточную прочность, то запрет выхода на лед продлят. Решение будут принимать на основании заключений метеорологов и спасателей.

Напомним, что штраф за нарушение может составить до 5 тыс. рублей.

Ранее сотрудники МЧС попросили рыбаков уйти со льда акватории Невской губы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб