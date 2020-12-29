Стало известно расписание рождественских служб в Петербурге

В ночь с 6 на 7 января метрополитен работать не будет.

Санкт-Петербургская митрополия Русской православной церкви рассказала о мероприятиях, которые пройдут в Петербурге в Рождество.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит совершит царские часы, изобразительны, вечерню и Божественную литургию 6-го января в Казанском соборе. Богослужения начнутся в 7:30.

В праздник, 7 января, правящий архиерей возглавит утреню и Божественную литургию в соборе. Она запланирована на 23:00. В этот же день владыка совершит великую вечерню в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Она начнется в 16:45.



Фото: Санкт-Петербургская Епархия Русской Православной Церкви