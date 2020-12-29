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Блогер станцевала тверк перед Казанским собором в Рождество

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Девушка была без верхней одежды.

Пользователь Instagram Анна Матюшинец станцевала тверк в центре Петербурга в Рождество. Одной из площадок стал постамент памятника Михаилу Кутузову у Казанского собора. 

Петербуржцы выстроились в полукруг, чтобы увидеть шоу. В социальных сетях девушка называется себя "twerk-львицей". Многие пользователи раскритиковали поведение блогера, их танец не впечатлил.

Также Матюшинец станцевала на Лиговском проспекте у станции метро "Площадь Восстания" и у Ростральных колонн. 

Видео: Instagram / @kanf001

Теги: анна матюшинец, казанский собор, твёрк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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