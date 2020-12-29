Блогер станцевала тверк перед Казанским собором в Рождество

Девушка была без верхней одежды.

Пользователь Instagram Анна Матюшинец станцевала тверк в центре Петербурга в Рождество. Одной из площадок стал постамент памятника Михаилу Кутузову у Казанского собора.

Петербуржцы выстроились в полукруг, чтобы увидеть шоу. В социальных сетях девушка называется себя "twerk-львицей". Многие пользователи раскритиковали поведение блогера, их танец не впечатлил.

Также Матюшинец станцевала на Лиговском проспекте у станции метро "Площадь Восстания" и у Ростральных колонн.

Видео: Instagram / @kanf001