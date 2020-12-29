В Смольном объяснили слова Беглова о карусели и Книге рекордов Гиннесса

Глава города заявил, что карусель попадет в Книгу рекордов как самая лучшая ручная работа.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что ретрокарусель, которую хотели установить на Манежной площади, окажется в Книге рекордов Гиннеса. Как узнала "Фонтанка.ру" в пресс-службе градоначальника, слова не стоит воспринимать буквально: подавать заявку на рекорд власти не собираются.

Речь идет о ретрокарусели, которая должна была появиться на ярмарке. Из-за антикоронавирусных ограничений от карусели и катка решили отказаться. Карусель является ручной работой. Если ситуация в дальнейшем сложится благополучно, то на ней удастся прокатиться на День города. Он отмечается 27-го мая.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как работает ярмарка на Манежной площади.

Фото: Piter.TV