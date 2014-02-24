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Главная Рождественская ярмарка Петербурга открылась 9 декабря
Сегодня, 16:52
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Главная Рождественская ярмарка Петербурга открылась 9 декабря

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Ярмарка получила название "Конфетенбург".

На Манежной площади в субботу, 9 декабря, заработала главная Рождественская ярмарка Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем tg-канале.

Ярмарка получила название "Конфетенбург". На площадке можно покататься на аттракционах, посетить ремесленные и кулинарные мастер-классы и встретиться с Дедом Морозом. Маленьких гостей ждут двухъярусная карусель, каток и паровозик. 

Кроме того, на Дворцовой площади открылась Рождественская горка для катаний. С 22 декабря на Московской площади впервые заработают Рождественские сказки по мотивам любимых произведений А. С. Пушкина. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Рождественской ярмарке будут участвовать 146 предпринимателей. Основная часть из них сосредоточится на Манежной площади. Почти 20 торговых мест из 136 будут находиться на Московской площади и Певческом мосту. 

Фото: Telegram / Кирилл Поляков

Теги: рождественская ярмарка, ярмарка на манежной
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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