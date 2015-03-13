В петербургской Рождественской ярмарке будут участвовать 146 предпринимателей

Основная часть участников сосредоточится на Манежной площади.

На Рождественской ярмарке в Петербурге представят свою продукцию 146 предпринимателей. Об этом пишет ТАСС 7 декабря, ссылаясь на первого заместителя председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова.

Основная часть участников сосредоточится на Манежной площади. Почти торговых 20 мест из 136 будут находиться на Московской площади и Певческом мосту, отметил Александр Ситов.

Ярмарка на Московской площади пройдет впервые. На ней проведут мастер-классы для детей, кулинарные уроки для взрослых и другие мероприятия. Украсят площадку по мотивам сказок Александра Пушкина.

Отметим, что ярмарки на Манежной и Дворцовой площади откроются с 9 декабря и будут работать до 8 января 2024 года. Ярмарку на Московской площади можно посетить с 22 декабря.

Ранее мы составили полный список ярмарок Северной столицы, которые помогут поднять новогоднее настроение.

Фото: ВКонтакте / Рождественская ярмарка (носит иллюстративный характер)