Новогодние и рождественские ярмарки 2023-2024 в Петербурге

Уже в эти выходные в Санкт-Петербурге откроется главная городская ярмарка на Манежной площади, которая полюбилась многим петербуржцам и гостям города. Также мы расскажем вам, какие ещё новогодние и рождественские ярмарки будут открыты в декабре 2023 года в Петербурге.

Рождественская ярмарка на Манежной площади

Где: Традиционно в Санкт-Петербурге в канун Нового года и Рождества на Манежной площади, а также прилегающих к ней Малой Садовой и Кленовой улицах развернется ежегодная Рождественская ярмарка.

Когда: Ярмарка будет работать с 9 декабря 2023 по 8 января 2024 года.

Что посмотреть: Повсюду на Манежной будут установлены торговые теремки-павильоны, украшенные яркими гирляндами и фонариками. На площади появится большая елка. Для желающих подкрепиться оборудуют тематические кафе. На территории ярмарки проводятся праздничные представления, благотворительные акции и концерты с участием Деда Мороза и его сказочных помощников. В этом году Манежная площадь преобразится в волшебный Конфетенбург с лимонадными фонтанами, пряниками, леденцами и другими сладостями.

Фото: Piter.tv

Рождественская ярмарка на Дворцовой площади

Где: На Дворцовой площади возле Певческого моста

Когда: Ярмарка будет работать с 9 декабря по 8 января 2024 года

Что посмотреть: На Дворцовой площади возле Певческого моста снова установят огромную катальную горку. Прокатиться можно будет во время работы ярмарки, ватрушку выдадут бесплатно. Рядом также будут домики с точками общественного питания и изделиями народных художественных промыслов.

Фото: ВКонтакте/ Рождественская ярмарка

Рождественская ярмарка на Московской площади

Где: Московская площадь (ближайшая станция метро "Московская")

Когда: Ярмарка будет работать с 22 декабря по 8 января 2024 года

Что посмотреть: Новой площадкой в этом году станет Московская площадь. Ее темой станут сказки Пушкина, поэтому и арт-объекты и фотозоны ("Дуб", "Белочка", "Тройка", "Снежный шар", "Сказочные шахматы" и "Книга") будут отсылать к творчеству поэта. Гостей ждут мастер-классы и культурная программа с выступлениями, конкурсами, викторинами, а также масса зимних игр и развлечений на улице. На этой площадке ярмарки также можно будет подкрепиться и купить подарки.

Фото: ГАТИ

Ярмарка в Пассаже

Где: Невский пр. 48

Когда: с 24 ноября 2023 года

Что посмотреть: Сказочное настроение создают витрины с балеринами и щелкунчиками, праздничные декорации и фотозоны. На праздничном маркете можно найти ёлочные украшения, посуду, новогодние сувениры, сладости и другие подарки себе и своим близким.

Фото: Пассажъ

Ярмарка "У моря" в "Севкабель Порту"

Где: Кожевенная линия, 40Д

Когда: с 13 ноября 2023 по 10 марта 2024

Что посмотреть: Каждые выходные в пространстве проходит традиционный "Маркет у Моря", но в преддверии праздника ярмарка приобретает новогоднюю и рождественскую тематику. Здесь можно найти необычные украшения для дома, рождественские свечи, творческие мастер-классы, согревающие напитки и угощения.

Фото: Севкабель Порт

Также проникнуться новогодней атмосферой можно в общественных пространствах:

Двор Гостинки

Где: Невский проспект, 35

Когда: С 1 декабря 2023

Что посмотреть: Во дворе Гостинки есть каток на центральной площади, призовые аттракционы, фуд-корт, зоны отдыха и мероприятия для всей семьи.

Фото: Двор Гостинки

Никольские ряды

Где: Садовая улица, 62

Когда: С 2 декабря 2023

Что посмотреть: Пространство двора уже превратилось в заснеженную сказку с роскошной 7-метровой новогодней елью, аттракционами, катком и фудкортом.

Фото: Никольские ряды

Катки в Санкт-Петербурге: куда сходить зимой 2023-2024.

Главное фото: Piter.tv