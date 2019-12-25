Катки в Санкт-Петербурге: куда сходить зимой 2023-2024

Рассказываем о том, где покататься на коньках.

Каток – идеальное место для того, чтобы получить позитивные эмоции и найти то самое новогоднее настроение. Здесь можно встретиться с друзьями, устроить свидание или провести время наедине с собой и выпить горячий шоколад. Piter. TV расскажет о популярных петербургских катках, их преимуществах и недостатках.

"Каток у Флагштока"

Фото: ВКонтакте/ Флагшток — общественное пространство

В этом году каток стал самым большим в Петербурге – его площадь увеличили почти в четыре раза, до 11 400 квадратных метров. По данным пресс-службы Зенит Арены, в новом сезоне одновременно выйти на лёд смогут 1 100 человек. Если ещё недавно для катания была доступна только малая площадка (2 900 квадратных метров), то уже с 25 ноября пространство работает в полном объёме. Торжественное открытие с участием звезд фигурного катания, имена которых пока держат в секрете, запланировано на 2 декабря.

Посетителей ждут мастер-классы, фотозоны, бесплатный Wi-Fi, беспроводные зарядки, фуд-траки, новые дорожки и многое другое.

Среди плюсов катка петербуржцы уже успели отметить бесплатные сеансы (вторник-воскресенье с 10.00 до 12.00), введение безлимитных катаний, атмосферную подсветку, оформление, места для отдыха и обогрева, хорошее качество льда, возможность взять тренера для себя или ребенка. Из минусов – холодный ветер с залива.

Обратите внимание, детям до 14 лет обязателен комплект защиты (шлем, наколенники и налокотники).

Адрес: Южная дорога, 28.

Время работы: вторник-воскресенье с 9.30 до 22.30.

Цена билетов: от 250 до 550 рублей в зависимости от времени. Купить их можно на кассе или заранее онлайн на официальном сайте. Для льготных категорий граждан (школьники, студенты очных отделений, пенсионеры, члены многодетных семей) действуют скидки при предъявлении специальных документов.

"Каток у моря" (Севкабель Порт)

Фото: ВКонтакте/ Севкабель Порт/ Sevkabel Port

Пространство площадью 2 300 квадратных метров открылось 13 ноября. Оно продолжит свою работу до 10 марта. Комфортная вместимость катка – 280 человек. В декабре по соседству разместят горку, запустят новогоднюю почту Деда Мороза и рождественскую ярмарку, проведут джазовые концерты, установят новогоднюю елку.

Среди преимуществ катка жители города на Неве уже выделили красивый вид на море, бесплатную камеру хранения, наличие фуд-траков, где можно купить горячие напитки и выпечку, множество "помощников фигуристов" для детей и взрослых, скамеек для отдыха, теплые раздевалки, большой размерный ряд коньков для проката (от 25 до 47 размера), скидки от резидентов от 5 до 20%, бесплатные мастер-классы от инструкторов в будние дни.

Из недостатков – большие очереди, невозможность выйти на лед без коньков (если вы, например, родитель, и хотите в обычной обуви ходить рядом с ребёнком, который катается, – сделать это не получится), сбои в работе турникета (он не всегда с первого раза сможет считать штрих-код билета), возможные проблемы с парковкой.

Адрес: Кожевенная линия, дом 40.

Время работы: понедельник – четверг с 11:00 до 21:00; пятница, суббота и воскресенье – с 11:00 до 22:30.

Цена билетов: от 300 до 540 рублей. Дети от 3 до 7 лет (включительно) могут кататься бесплатно. Пенсионеры, члены многодетных семей, школьники, студенты при предъявлении соответствующего документа в будние и выходные дни – со скидкой 50%. Подробную информацию можно узнать на сайте.

"Лесной каток" в "Охта парке"

Фото: Курорт "Охта Парк"

Ледовое поле площадью более 5 000 квадратных метров ежегодно привлекает петербуржцев красотой и масштабом. Каток находится в лесу, где расположились извилистые дорожки, большое учебное пространство, оборудованное поручнями, зоны отдыха со столами и мягкими креслами, точки питания, колесо обозрения, детская карусель и многое другое.

Главный плюс – отсутствие ограничений по времени. По одному билету можно кататься весь день. Петербуржцы выделяют и теплое кафе с вкусной едой, а также говорят о яркой цветной иллюминации, которая подсвечивает ветки деревьев и погружает в сказку.

Среди минусов – платные камеры хранения (стоимость за 2 часа — 200 рублей, доплата за каждый последующий час – 100 рублей). Рассказывают посетители и об обнулении билетов: если во время катания вы захотели вернуться в раздевалку за термосом, телефоном или другими вещами – билет перестает действовать. Зайти по нему повторно будет нельзя. Поэтому заранее стоит позаботиться о том, чтобы взять с собой на лед все необходимое.

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной.

Время работы: с понедельника по пятницу — с 11.00 до 22:30; суббота, воскресенье и праздничные дни — с 9:00 до 22:30.

Цена билетов: от 700 до 1300 рублей в зависимости от времени. Наиболее подробную информацию можно узнать на сайте катка.

Каток на острове Новая Голландия

Фото: ВКонтакте/ Новая Голландия

Каток работает с 11 ноября 2023 по 10 марта 2024. Он занимает площадь более 2 000 м2. Пространство открыто для посещений даже в плюсовую температуру. В этом году появился теплый павильон, где есть скамейками для переобувания и камера хранения. После сеанса все желающие могут получить бонус-карту и воспользоваться специальными предложениями от резидентов острова.

Среди преимуществ, выделяемых пользователями в социальных сетях, – качество льда, красивые декорации (гирлянды, объемные статуэтки, кресла) и проведение тематических сеансов (с 20:00 до 21:00), во время которых звучат музыкальные подборки: от джаза и классики до саундтреков к любимым фильмам.

Недостатки – ограничение сеансов по времени (один час).

Адрес: Набережная Адмиралтейского канала, дом 2.

Время работы: каждый день с 10:00 до 21:00.

Цена билетов: от 200 до 500 рублей. Дети от 3 до 6 лет – 50 рублей. Обратите внимание на то, что один взрослый может сопровождать только одного ребенка. Вход для ветеранов ВОВ и инвалидов – бесплатный. Школьникам, студентам очной формы обучения, пенсионерам и членам многодетных семей предоставляются скидки. О них вы сможете прочитать на официальном сайте.

Скоро откроются следующие катки:

"Большой каток" в ЦПКиО им. Кирова

Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Кирова

Пространство площадью 4 000 квадратных метров откроется 1 декабря. Искусственный каток оборудован удобной раздевалкой, гардеробом, пунктами проката и заточки коньков. В официальной группе "Елагин остров|ЦПКиО им. С. М. Кирова" в "ВКонтакте" отмечается, что петербуржцев ждут горячие пышки, фотозоны, ель, тренажеры для катаниям, бонусы и сюрпризы от партнеров.

Плюсы – ежедневно с 9 до 11 утра каток можно будет посетить бесплатно. Минусы – гости катка неоднократно говорят о том, что скамеек для переодевания обуви хватает не всем.

Адрес: Елагин остров, 4, лит.Б.

Часы работы и стоимость билетов в этом году скоро появятся на официальном сайте.

Каток в общественном пространстве "Двор Гостинки"

Фото: ВКонтакте/ Двор Гостинки

Каток начнет работу с 1 декабря. Уютное пространство с зоной для переодевания, пунктами проката и заточки коньков удивит призовыми аттракционами, фуд-кортами, зонами отдыха и мероприятиями для всей семьи. Попасть на каток можно двумя способами: через центральный вход с колоннами с Невского проспекта и через арку с Садовой улицы.

Преимущества: удобное местоположение в центре города (3 минуты от метро "Гостиный двор", 5 минут от метро "Невский проспект"). Недостатки: маленький размер катка, однако кому-то это даже нравится.

Адрес: Невский проспект, дом 35.

Время работы: с понедельника по четверг — с 12:00 до 21:00; пятница — с 12:00 до 22:00; суббота, воскресенье — с 11:00 до 22:00.

Цена билетов: от 300 до 500 рублей. Оформить их можно на сайте. Для детей до 7 лет действует специальный билет за 200 рублей. Стоимость для льготных категорий граждан – 300 рублей.

Каток "Никольские ряды"

Фото: sadovaya62.ru

Каток в окружении исторических фасадов Никольского рынка откроется 1 декабря. Для удобства посетителей будут работать удобный пункт проката коньков, камера хранения, "ледовые помощники" и дежурный врач. А для тех, кто хочет улучшить свои навыки катания, мастера спорта проведут индивидуальные тренировки. Рядом с катком разместят Венецианскую карусель с красочными фигурами животных, которую так любят петербуржцы и гости города. Увидят посетители и 7-метровую ель, украшенную игрушками и гирляндами.

Преимущества – необычные активности: в определенные дни на катке можно будет поиграть в керлинг и освоить айс мини-гольф. Недостатки – в этом году рядом с катком не будет знаменитой большой горки. Однако организаторы обещают новые новогодние активности.

Адрес: Садовая, 62.

Информация о стоимости билетов и расписании появится за несколько дней до открытия на официальном сайте.

Если вам не хочется ехать на большой каток, то рассмотрите альтернативу. Возможно, рядом располагаются небольшие районные ледовые пространства. Зимой часто можно найти катки во дворах жилых домов и на школьных стадионах. Обязательно посетите хотя бы один из них, чтобы сохранить теплые воспоминания.

Помните, что оплачивать билеты следует только через официальные сайты, чтобы избежать мошенников!

Материал подготовила Анна Гибова для Piter.tv

Главное фото: Piter.tv