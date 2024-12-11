Ли Эньхай ранее уже устанавливал рекорд, но его показатель перебил другой мастер.

Китайский шеф-повар установил новый мировой рекорд, приготовив самую тонкую лапшу. Соответствующее заявление сделали сотрудники Книги рекордов. Известно, что событие произошло на съемочной площадке телевизионного шоу, проводимого в Милане. Иностранный специалист по имени Ли Эньхай удивил зрителей и судей, когда продемонстрировал им свое мастерство в приготовлении блюда. Ему удалось вручную раскатать лапшу толщиной всего 0,18 миллиметра. Ранее рекорд и титул обладателя приготовления самой тонкой лапши вручную принадлежал самому Эньхаю, но позже данный рекорд был побит другим поваром. Сейчас китайский мастер вернул себе звание благодаря уникальным навыкам.

Рекорды петербургского пауэрлифтера попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Фото и видео: YouTube / Guinness World Records