Рекорды петербургского пауэрлифтера попали в Книгу рекордов Гиннеса

Атлет отмечает, что все его окружение подталкивало его к занятиям спортом.

Двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу из Петербурга Сергей Скольский установил 16 рекордов и планирует продолжать спортивные достижения. Из них восемь достижений попали в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом рассказал сам спортсмен в интервью "Петербургскому дневнику". Несмотря на то что Guinness World Records приостановила деятельность в отношении российских и белорусских рекордсменов из-за санкций, Скольский считает важной мотивацию себя и других спортсменов к новым свершениям в спорте.

Сергей Скольский начал заниматься спортом с раннего детства. Сначала он увлекался легкой атлетикой и лыжным спортом, а в 14 лет перешел в тяжелую атлетику. Уже в 16 лет ему удалось достичь уровня кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу. Атлет отмечает, что все его окружение подталкивало его к занятиям спортом. Родители были увлечены разными видами спорта, а тренер Алексей Волков не только грамотно руководил тренировочным процессом, но и оказывал материальную поддержку.

В Йошкар-Оле, откуда я родом, мне пришлось выбирать между спортом и улицей. Конечно, я выбрал спортивное направление. Мой тренер полностью поддерживал меня, особенно в самом начале карьеры, когда готовился на чемпионат Европы и чемпионат мира. У меня было полное доверие к нему. Сергей Скольский, двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу

Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"