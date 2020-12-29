Петербуржцы устроили вечеринку около Конюшенной площади

Петербуржцы решили устроить вечеринку под открытым небом около Конюшенной площади. Накануне там собралась молодежь и десятки автомобилей. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".
По оценке очевидца, на улице было около ста человек. Они громко слушали музыку и танцевали.
Напомним, что до 4 числа рестораны и бары города были закрыты. Они работали только навынос.
После праздников власти ожидают очередную волну заболеваемости коронавирусом.
Фото носит иллюстративный характер. Источник: Telegram / "Четырграм"
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кого это чешет?