  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы устроили вечеринку около Конюшенной площади
Сегодня, 12:28
171
nadezhda_sib

Петербуржцы устроили вечеринку около Конюшенной площади

0 0

Заведения закрыты. Горожане решили повеселиться на улице.

Петербуржцы решили устроить вечеринку под открытым небом около Конюшенной площади. Накануне там собралась молодежь и десятки автомобилей. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

По оценке очевидца, на улице было около ста человек. Они громко слушали музыку и танцевали. 

Напомним, что до 4 числа рестораны и бары города были закрыты. Они работали только навынос. 

После праздников власти ожидают очередную волну заболеваемости коронавирусом.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Telegram / "Четырграм"

Теги: вечеринка, конюшенная площадь, молодежь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 13:08

кого это чешет?

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии