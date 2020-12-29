Петербуржцы устроили вечеринку около Конюшенной площади

Заведения закрыты. Горожане решили повеселиться на улице.

Петербуржцы решили устроить вечеринку под открытым небом около Конюшенной площади. Накануне там собралась молодежь и десятки автомобилей. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

По оценке очевидца, на улице было около ста человек. Они громко слушали музыку и танцевали.

Напомним, что до 4 числа рестораны и бары города были закрыты. Они работали только навынос.

После праздников власти ожидают очередную волну заболеваемости коронавирусом.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Telegram / "Четырграм"