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В Смольном ожидают три волны новых заболеваний после новогодних праздников
Сегодня, 15:26
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lizapoluda

В Смольном ожидают три волны новых заболеваний после новогодних праздников

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На данный момент проблем с койками в городе не наблюдается.

Несмотря на снижение случаев госпитализации в Петербурге на 30%, после праздников их число может резко возрасти. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой вице-губернатора города Евгения Елина.

Чиновник отмечает, что во время праздников многие граждане предпочитают лечиться дома, а не отправляться в больницу. Но когда каникулы закончатся, госпитализации продолжат расти. Ожидается, то всего в Петербурге произойдет три волны заболеваемости. 

Елин добавил, что сейчас проблем с количеством коек в больницах не возникает. Однако не нужно "отказываться от головы", если граждане заботятся о своем здоровье.

Ранее мы рассказали о том, что инфекционист допустил рост заболеваемости COVID-19 после праздников.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, санкт-петербург, смольный, третья волна коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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