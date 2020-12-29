В Смольном ожидают три волны новых заболеваний после новогодних праздников

На данный момент проблем с койками в городе не наблюдается.

Несмотря на снижение случаев госпитализации в Петербурге на 30%, после праздников их число может резко возрасти. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой вице-губернатора города Евгения Елина.

Чиновник отмечает, что во время праздников многие граждане предпочитают лечиться дома, а не отправляться в больницу. Но когда каникулы закончатся, госпитализации продолжат расти. Ожидается, то всего в Петербурге произойдет три волны заболеваемости.

Елин добавил, что сейчас проблем с количеством коек в больницах не возникает. Однако не нужно "отказываться от головы", если граждане заботятся о своем здоровье.

Ранее мы рассказали о том, что инфекционист допустил рост заболеваемости COVID-19 после праздников.

Фото: Piter.TV