Инфекционист допустил рост заболеваемости COVID-19 после праздников

По прогнозу специалиста, в Москве ситуация с COVID-19 стабилизируется к концу января, в целом по России – к концу февраля.

Инфекционист Евгений Тимаков допустил рост заболеваемости COVID-19 после праздников. Об этом пишут РИА Новости.

За последние сутки в России зафиксировано 24 150 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Больше всего заражений оказалось в Москве – 3851 человек, в Петербурге – 3738 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели 1539 человек, в Нижегородской области – 483 россиянина. За сутки врачи подтвердили 504 летальных случая. Выздоровело 19 847 пациентов.

Сейчас будет рост заболеваемости после первых 5 дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать. К концу января в Москве, скорее всего, будет стабилизироваться ситуация, а по России – к концу февраля. - Евгений Тимаков, инфекционист

Специалист подчеркнул, что в России стабильная ситуация с распространением коронавируса. При этом, по его мнению, расслабляться пока рано.

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