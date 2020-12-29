Инфекционист допустил рост заболеваемости COVID-19 после праздников

Инфекционист Евгений Тимаков допустил рост заболеваемости COVID-19 после праздников. Об этом пишут РИА Новости.
За последние сутки в России зафиксировано 24 150 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Больше всего заражений оказалось в Москве – 3851 человек, в Петербурге – 3738 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели 1539 человек, в Нижегородской области – 483 россиянина. За сутки врачи подтвердили 504 летальных случая. Выздоровело 19 847 пациентов.
Сейчас будет рост заболеваемости после первых 5 дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать. К концу января в Москве, скорее всего, будет стабилизироваться ситуация, а по России – к концу февраля.
- Евгений Тимаков, инфекционист
Специалист подчеркнул, что в России стабильная ситуация с распространением коронавируса. При этом, по его мнению, расслабляться пока рано.
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Фото: pixabay
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