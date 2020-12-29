В штате Мичиган на жилой дом упал самолет

Погибли три человека. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В штате Мичиган на жилой дом упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает газета The Detroit News со ссылкой на полицию.

Об инциденте стало известно 2 января, около 16:00 по местному времени (3:00 мск) в округе Окленд. Одномоторный самолет Piper PA-24 упал на частный жилой дом. По данным федерального управления гражданской авиации, в результате крушения начался пожар. Жильцы дома не смогли покинуть квартиру. В полиции полагают, что погиб пилот воздушного судна и два его пассажира.

В пятницу, 1 января, сообщалось о крушении одномоторного вертолета в Канаде. Robinson R44 разбился в северной части провинции Альберта. Погибла семья из четырех человек – двух детей и двух взрослых.

Ранее мы сообщили, что количество лесных пожаров на Кубани увеличилось до шести.

Видео: YouTube / WOOD TV8