Количество лесных пожаров на Кубани увеличилось до шести

Площадь горения составляет 1 000 кв. метров. Пожары зафиксированы в Туапсинском районе и в городе-курорте Сочи.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила об увеличении количества возгораний лесной подстилки в регионе с четырех до шести. Об этом пишет ТАСС.

В субботу стало известно о трех возгораниях площадью 44 га. К тушению пожаров привлекли около 250 человек и более 50 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе, угрозы населенным пунктам нет.

На территории Краснодарского края действуют шесть возгораний лесной подстилки на территории МО Туапсинский район и в городе-курорте Сочи. - сказано в сообщении

Организован местный штаб пожаротушения. Площадь активного горения на всех очагах составляет порядка 1 000 кв. метров. В Главном управлении работает оперативный штаб. Спасатели мониторят ситуацию с применением информационных ресурсов и беспилотных летательных аппаратов.

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