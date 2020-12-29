Украина намерена провести "нормандский саммит" в этом году. Об этом заявил замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква.
Как сообщил Жовква, Украина рассчитывает на поддержку партнеров по нормандскому саммиту – Германии и Франции. Также в состав саммита входит Россия. Последний раз переговоры в таком формате прошли в декабре 2019 года. Тогда стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами, полном прекращении огня, разведении сил и средств на трех участках линии разграничения на Донбассе.
По словам Жовква, Украина хочет сохранить перемирие и активизировать работу контактной группы по Донбассу. Кроме того, украинские власти намерены производить дальнейший обмен удерживаемыми лицами и уделить внимание КПВВ. Также Киев хочет усилить международное давление на Россию для выполнения ею своих обязательств.
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Видео: YouTube / Espreso.TV
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