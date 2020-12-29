Стало известно о госпитализации телеведущего Ларри Кинга

После положительного теста на коронавирус телеведущего положили в клинику. В 2019 году у него был третий инфаркт, а летом 2020 года у Кинга скончались двое детей.

Стало известно о госпитализации известного телеведущего Ларри Кинга. У него подтвердили коронавирус. Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на источник, близкий к семье журналиста.

На данный момент телеведущего лечат в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Собеседник АВС уточнил, что у Ларри Кинга были большие проблемы со здоровьем. В 2019 году телеведущий перенес инфаркт. Долгое время у него были проблемы с дыханием. Его госпитализировали, но перед выпиской у Кинга случился приступ. Затем, в 2020 году двое детей Кинга – 65-летний сын Энди Кинг и 52-летняя дочь Чайа Кинг – умерли с разницей в месяц. У сына был инфаркт, дочь умерла от рака.

Ларри Кинг является легендой американской тележурналистики. Он работал в СМИ с 50-х годов, провел более 40 тыс. интервью, героями которых становились самые известные люди в США и за их пределами.

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Видео: YouTube / CBS Los Angeles