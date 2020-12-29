"Просто трэш". Посетитель поликлиники на Рихарда Зорге пожаловался на очереди

В медучреждении приходится проводить несколько часов.

Петербуржец рассказал и показал ситуацию, которая происходит в эти дни в поликлинике №106 на улице Рихарда Зорге в Красносельском районе. В коридорах собираются очереди из горожан в ожидании своего приема, а некоторые вынуждены стоять на улице, чтобы зайти в медучреждение.

По словам автора поста в социальных сетях, сейчас в одном здании решили объединить врачей из разных филиалов. Кабинеты докторов расположены рядом с друг другом, из-за чего в коридоре не протолкнуться.

Талоны выдаются без времени посещения врача, все страждущие несколько часов толпятся в "живой" очереди в тесном, душном коридоре. написал Константин.

Ранее Смольный опубликовал номера телефонов для записи на вакцинацию от ковида.

Фото: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Константин Жуков