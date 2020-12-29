Стало известно состояние девочки, потерявшей родителей на проспекте Просвещения

С ребенком в больнице находится бабушка.

Стало известно состояние 8-летней девочки, потерявшей родителей на проспекте Просвещения. Как стало известно Piter.tv 5 января, ребенка доставили в Детскую городскую больницу № 2. С ребенком, получившим поверхностные порезы, в больнице находится бабушка. Обстоятельства случившегося выясняются.

Во время ссоры ее отец, житель Выборгского района, предположительно, не менее шести раз ударил ножом свою жену. После прибытия полицейских мужчина попытался скрыться, сорвался с окна и погиб, рассказал Piter.tv источник.

По версии следователей, в ночь на 5 января петербуржец 1974-го года рождения ранил свою жену 1979-го года рождения в квартире на проспекте Просвещения. Женщина погибла. Мужчина отказался открывать двери полицейским, когда те прибыли на место. Дверь пришлось вскрывать сотрудникам МЧС. Чтобы избежать ответственности, виновник произошедшего выпрыгнул из окна. Травмы оказались не совместимы с жизнью. По информации пресс-службы СК по Петербургу, он выпал с 9-го этажа, в то время как ранее сообщалось о седьмом.

Источник Piter.TV в правоохранительных органах сообщил о том, что мужчина сам позвонил в экстренные службы. Он утверждал, что на его квартиру напали "черные" риэлторы. Девочка также получила ножевые ранения.

Расследование уголовного дело продолжается.

Фото: Piter.tv