При "нападении черных риэлторов" в квартире на Просвещения пострадал ребенок

Родители девочки скончались.

В квартире вместе с мужчиной, который сообщил о нападении "черных" риэлторов на проспекте Просвещения, находились его жена, ребенок и пожилая женщина. В результате происходящего в квартире девочка 7-8 лет получила порезы стеклом. Piter.TV узнал подробности трагедии, которая произошла 5-го января в Петербурге.

Напомним, по предварительным данным, мужчина позвонил по телефону экстренных служб. По его словам, на его квартиру в доме №33/1 напали "черные" риэлторы. В связи с этим он грозился выброситься из окна и забрать с собой еще двух женщин. Когда на место прибыла полиция, мужчина попытался сбежать и сорвался с балкона 7-го этажа. Он погиб. Также скончалась его жена, которая получила ножевые ранения. Она находилась в реанимации, но ее не удалось спасти.

Их общий ребенок — 8-летняя девочка — получила поверхностные ножевые ранения. Ей оказали первую медицинскую и психологическую помощь. По ее словам, отец употреблял наркотики. В полиции семья не наблюдалась. Она проживала в двухкомнатной квартире.

Фото: Piter.TV