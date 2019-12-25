По горячим следам инспекторы нашли машину, в которой находились пять человек.

Водитель иномарки нанес ножевые ранения трем мужчинам на проспекте Культуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 22 июля. Злоумышленник в ходе конфликта ударил ножом трех человек, а после скрылся на автомобиле Geely. По горячим следам инспекторы нашли машину, в которой находились пять человек, включая водителя иномарки. Их доставили в отделение полиции. Пострадавшие попали в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что стало известно об одном погибшем в результате крушения катера у Васильевского острова.

Фото: Piter.tv