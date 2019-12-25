  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель иномарки нанес ножевые ранения трем мужчинам на проспекте Культуры
Сегодня, 14:05
128
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Водитель иномарки нанес ножевые ранения трем мужчинам на проспекте Культуры

0 0

По горячим следам инспекторы нашли машину, в которой находились пять человек.

Водитель иномарки нанес ножевые ранения трем мужчинам на проспекте Культуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 22 июля. Злоумышленник в ходе конфликта ударил ножом трех человек, а после скрылся на автомобиле Geely.  По горячим следам инспекторы нашли машину, в которой находились пять человек, включая водителя иномарки. Их доставили в отделение полиции. Пострадавшие попали в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что стало известно об одном погибшем в результате крушения катера у Васильевского острова.

Фото: Piter.tv

Теги: иномарка, ножевые ранения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии