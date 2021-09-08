Стало известно об одном погибшем в результате крушения катера у Васильевского острова

Произошедшее квалифицировали как "оказание небезопасных услуг, совершенное группой лиц и повлекшее смерть по неосторожности".

Скончался пассажир катера Карвер-41, подтопленного вчера, 21 июля. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Произошедшее квалифицировали как "оказание небезопасных услуг, совершенное группой лиц и повлекшее смерть по неосторожности".

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" и "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Причиной произошедшего является разгерметизация системы охлаждения, из-за чего сорвало шланг, и он набрал воды.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура