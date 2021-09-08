Стало известно об одном погибшем в результате крушения катера у Васильевского острова

Скончался пассажир катера Карвер-41, подтопленного вчера, 21 июля. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Произошедшее квалифицировали как "оказание небезопасных услуг, совершенное группой лиц и повлекшее смерть по неосторожности".
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" и "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.
Причиной произошедшего является разгерметизация системы охлаждения, из-за чего сорвало шланг, и он набрал воды.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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