Прокуратура взяла на контроль подтопление катера около южного берега Васильевского острова

По предварительным данным, на борту находились пять человек.

Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку в связи с происшествием с катером в Финском заливе около южного берега Васильевского острова. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства вчера, 21 июля.

Инцидент произошел вечером пятницы. Затонуло судно Карвер-41. По предварительным данным, на борту находились пять человек.

Как пишет "Фонтанка", причиной произошедшего является разгерметизация системы охлаждения, из-за чего сорвало шланг, и он набрал воды.

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Отметим, что ночью того же дня в 01:00 в акватории Малой Невки под воду ушло то же судно – катер. На борту находились капитан и трое пассажиров, все они добирались до берега вплавь.

Ранее мы сообщали о том, что "Астра Марин" открыла новые водные маршруты на Крестовский остров.

Видео: Телеграм / Северо-Западная транспортная прокуратура