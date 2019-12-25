"Астра Марин" открыла новые водные маршруты на Крестовский остров

Новый причал находится на набережной Мартынова вблизи 2-го Елагина моста. Он уже вошёл в список остановок трёх водных транспортных и экскурсионных маршрутов, 2 из которых соединили Крестовский и Васильевский острова впервые.

В пятницу, 21 июля, ГК "Астра Марин" открыла на Крестовском острове новый причал для водных транспортных маршрутов и экскурсионных теплоходов. Проект призван соединить сам остров и ЦПКиО им. С.М. Кирова с Васильевским островом и Парком 300-летия Санкт-Петербурга при помощи водного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Новый причал находится на набережной Мартынова вблизи 2-го Елагина моста. Он уже вошёл в список остановок трёх водных транспортных и экскурсионных маршрутов, 2 из которых соединили Крестовский и Васильевский острова впервые. Речь идёт о маршрутах "Тайны северных островов" и "Круиз впечатлений": они работают по системе Hop-on Hop-off, в рамках которой можно приобрести билеты на двухчасовой круговой рейс или на день с неограниченным числом поездок. Каждый день на линиях будет совершаться по 4 отправления на двухпалубных теплоходах-ресторанах "Ряпушка" и "Москва".

Ещё одной новой линией стала "Паромная переправа" (Маршрут №2). Маршрут затрагивает ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином Острове, парк развлечений "Диво Остров" и Приморский парк Победыс Парком 300-летия Санкт-Петербурга. Пассажиров провезут по Финскому заливу на 11-местных тримаранах. Продолжительность поездки составляет четверть часа.

Ранее мы сообщили о том, что нервый теплоход на сжиженном газе начал курсировать на Неве.

Фото: пресс-служба "Астра Марин"