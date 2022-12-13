Пострадавший был экстренно госпитализирован.

В Якутии подросток около детского сада изрезал мужчину, заступившегося за сына. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

Инцидент произошел в городе Мирный. Группа подростков приставала к школьнику, затем забрызгали его перцовкой и начали избивать. Отец мальчика увидел это через окно дома и выбежал на улицу, чтобы разобраться с хулиганами. Один из них достал нож и порезал мужчину.

Пострадавший был экстренно госпитализирован. Он в тяжелом состоянии. Подростка, который напал на мужчину, задержали. Им оказался 17-летний студент колледжа.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге задержали мужчину, оскорблявшего ребенка в шапке с буквой Z.

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