В период новогодних праздников в Петербурге госпитализировали более 8 тыс. человек с COVID-19 и пневмониями

За период с 31 декабря по 10 января в городские стационары госпитализированы 8173 пациента с СOVID-19 и пневмониями. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.
Из больниц выписали 7 785 человек. На данный момент в них находятся 10 218 заболевших.
Для лечения больных коронавирусом в городе развернуты 12 387 коек в 16 городских и 7 федеральных стационарах. Количество свободных мест составляет 2160 (17,4%).
За последние сутки госпитализировали с пневмониями и коронавирусом 677 человек. Еще 459 выписали. Количество госпитализаций за неделю снизилось на 0,17%.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что во время каникул в Петербурге на треть снизилось количество болеющих педагогов и учеников.
Фото: Piter.TV
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