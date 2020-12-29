В период новогодних праздников в Петербурге госпитализировали более 8 тыс. человек с COVID-19 и пневмониями

За неделю количество госпитализаций практически не снизилось.

За период с 31 декабря по 10 января в городские стационары госпитализированы 8173 пациента с СOVID-19 и пневмониями. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Из больниц выписали 7 785 человек. На данный момент в них находятся 10 218 заболевших.

Для лечения больных коронавирусом в городе развернуты 12 387 коек в 16 городских и 7 федеральных стационарах. Количество свободных мест составляет 2160 (17,4%).

За последние сутки госпитализировали с пневмониями и коронавирусом 677 человек. Еще 459 выписали. Количество госпитализаций за неделю снизилось на 0,17%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во время каникул в Петербурге на треть снизилось количество болеющих педагогов и учеников.

Фото: Piter.TV