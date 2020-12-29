За время каникул в Петербурге на треть снизилось количество болеющих педагогов и учеников

Практически все классы обучаются в очном формате.

В Петербурге значительно улучшилась ситуация с заболеванием школьников и педагогов в период новогодних праздников. Их количество сократилось на треть, сообщили Piter.TV в пресс-службе комитета по образованию.

По данным на 11 января, в школе отсутствуют по болезни всего 0,5% учащихся (2608 человек). Это на 1069 детей меньше, чем в конце 2020-го года.

Также болеют 1142 сотрудника школы — это составляет 3,4% от общего количества сотрудников. Количество заболевших снизилось на 444 человека по сравнению с данными перед каникулами. Такая же тенденция наблюдается и в детских садах.

На дистанционном обучении находятся три класса (115 школьников). В конце прошлого года в таком формате обучались более 7 тыс. детей из 289 классов.

Напомним, что до конца учебного года у родителей школьников есть возможность оставить своих детей на дистанционном обучении.

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