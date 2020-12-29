Школы Петербурга очно возобновят работу 11 января. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе комитета по образованию города. Отдельно отмечается, что возможность перевода детей на смешанный формат обучения сохранится до конца учебного года. Так ученики смогут использовать возможности, которые сегодня предоставляет петербургская система образования.
Если в семье есть опасения за здоровье проживающих вместе близких, родители могут оставить ребенка учиться дома. Такая возможность будет сохранена до конца 2020/2021 учебного года. При этом ребенок остается в контингенте своей школы, он не исключается, и отметки по учебным предметам также будет выставлять своя школа по итогам аттестации
– отмечают в комитете.
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил закончить строительство новой школы в Пушкинском районе до 1 апреля 2021-го года. Местным жителям не хватает учебных учреждений.
Фото: Piter.tv
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