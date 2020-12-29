Губернатор поручил достроить школу в Ленсоветовском до апреля 2021 года

Старое здание значительно перегружено.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил закончить строительство новой школы в Пушкинском районе до 1 апреля 2021-го года. Местным жителям не хватает учебных учреждений.

Речь идет о школе № 460, которая в этом году появится в поселке Ленсоветовский. По словам Беглова, в старом здании дети учатся с перегрузом в 400%. Школа поселка рассчитана на школьников до 9 класса, в новом корпусе ребята будут учиться все 11 классов.

В здании смогут поместиться 62 учебных класса и 1,5 тыс. детей. Общая площадь составляет 31,5 тыс. кв. метров. В школе будут 2 бассейна, 3 спортивных зала, стоматологический кабинет.

На пришкольной территории разместится футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольные и баскетбольные площадки, беговые дорожки и площадки для отдыха и групп продленного дня.

Ранее губернатор Петербурга попросил достроить новый корпус НИИ Джанелидзе на год раньше. За это он пообещал дать орден.

Фото: "Пул78"/ Telegram