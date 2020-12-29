Губернатор Петербурга попросил достроить новый корпус НИИ Джанелидзе на год раньше

За это он пообещал награду.

Александр Беглов пообещал дать денег на то, чтобы строители достроили новый корпус НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе в 2021-м году. Об этом он заявил во время рабочего объезда Фрунзенского района.

В сентябре сдадите — орден получите, обещаю. Старайтесь, для города каждая койка важна. заявил губернатор.

По словам градоначальника, при строительстве нужно учитывать, что корпус впоследствии может быть использован как инфекционный для приема больных коронавирусом. Стационар площадью 22,5 тыс. га ведется с 2020 года.

Планировалось, что он будет сдан в 2022-м году, но градоначальник попросил "ускориться". Здание возводится на Будапештской улице.

В конце года в Петербурге за рекордно короткие сроки построили новый корпус Госпиталя для ветеранов войн.

Фото: "Пул78" / Telegram