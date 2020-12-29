Дебошир напал на журналистов во время ночного рейда по барам Петербурга

Он начал высказывать недовольство, попытался отобрать микрофон, а потом и вовсе ударил девушку-оператора.

В ночь на 2 января в Центральном районе Петербурга прошли рейды по барам. К полицейским присоединились журналисты телеканала "Санкт-Петербург". В какой-то момент одному из посетителей не понравилось излишнее внимание со стороны прессы, и он решил урегулировать вопрос, применив грубую силу.

Вначале мужчина высказал свое недовольство происходящим. После чего попытался отобрать микрофон у сотрудника телеканала, а потом и вовсе ударил девушку оператора.

Буйного посетителя сразу же задержали, в отношении дебошира составили протокол. У пострадавшей девушки диагностировали ушиб. Чуть позже мужчина раскаялся в содеянном, принес свои извинения и даже поздравил журналистов с Новым годом.

Ранее мы писали, что на несколько дней из-за COVID-19 в Петербурге закрыли бары, кафе и рестораны.

Фото: gov.spb.ru