Ограничения не касаются работы "на вынос" и служб доставки.

На несколько дней из-за COVID-19 в Петербурге закрыли бары, кафе и рестораны – с 1 по 3 января 2021 года. Постановление накануне подписал губернатор города Александр Беглов.

Ограничения не действуют в отношении служб доставки и для заведений, работающих на вынос. Работать также могут производственные столовые и общепит на вокзалах, в аэропорту и на заправках.

С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6 до 23 часов. Работать в период с 23:00 до 06:00 будет нельзя.

Такие же правила будут действовать и для общепита в торговых центрах, однако есть еще некоторые условия. Заведения смогут работать, если у них есть отдельных вход с улицы и нет сквозного доступа в иные помещения торговых центров. Столовые, доставка, обслуживание на вынос, предприятия общепита на вокзалах, в аэропорту и на АЗС будут работать, как и устанавливалось ранее.

Установленные ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания (за исключением тех, ограничения на деятельность которых снимаются с 4 января) продолжают действовать.

Все ограничения, которые были установлены до 15 января, продлеваются до 31 января.

Фото: Piter.tv