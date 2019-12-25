Запрет на массовые мероприятия продлили в Петербурге до 31 января

Соответствующее постановление подписал председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

В четверг, 31 декабря, власти Петербурга продлили запрет на массовые мероприятия численностью более 50 человек, сообщил телеканал 78.ru.

Соответствующее постановление подписал председатель комитета по культуре Константин Сухенко. Запрет продлится до 31 января 2021 года. Согласно документу, контроль выполнения остается лично за чиновником.

Мероприятия до 50 человек необходимо согласовать с комитетом по культуре с 7 января. Заявку нужно подать не позднее трех дней до начала события.

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