Итоги 2020 года: главные материалы о Петербурге на Piter.tv

Вспомнить есть что.

Главные события 2020 года в традиционном опросе выбирают читатели Piter.tv. Вспомнить есть что – 366 дней года получились насыщенными. Здесь и голосование по поправкам в Конституцию, успехи и поражения петербургского футбольного "Зенита", финал дела Олега Соколова. Ну и куда без последствий пандемии коронавируса – "Стены памяти" на Малой Садовой улице, битвы бизнесменов за свое дело в свете введенных ограничений в городе и реакции городского здравоохранения на распространение болезни.

Казалось, что разрушение СКК "Петербургский" было в прошлой жизни – но нет, тоже 2020-й год, зима.

Отдельно хотим поговорить про те истории, которыми занималась редакция Piter.tv в этом году.

Коронавирус

Жизнь с коронавирусом подарила нам немало новых слов и словечек: в наш лексикон вошли "ковидла" и "плато заболеваемости", "имунная атака" и "пандемия". Среди этих лексем оказался и совсем уж загадочный "эпидномер" – или же "эпидемиологический номер". Последние месяцы оно все чаще всплывало среди разговоров знакомых и пользователей соцсетей – ну а мы разобрались в вопросе.

Отвечаем "коронавирусным скептикам" – вот рассказы людей, которые столкнулись лицом к лицу с опасной болезнью, охватившей весь мир в 2020 году. Они не понаслышке знают, что пандемия коронавируса – "это не шутки".

Услышано мнение выпускников и учителей о переносе ЕГЭ из-за коронавирусной пандемии, а также о дистанционной сдаче экзаменов и самой работе на "удаленке".

Мы рассмотрели, как к обязательному масочно-перчаточному режиму в Петербурге подошли вендинговые компании, которые раньше никогда не продавали такой товар, и реально ли заработать на "социальном" проекте – СИЗ в автоматах. Обычным делом они стали сейчас, но не тогда.

Городская жизнь

Петербургская новогодняя елка на Дворцовой площади стала самой дорогой среди семи городов-миллионников России – зафиксировали.

Судьба памятника конке у станции метро "Василеостровская" крайне обеспокоила горожан. В соцсетях накануне обратили внимание на заброшенный вид монумента, а теперь в истории зафиксирован новый поворот.

Парк "Остров фортов" открылся в Кронштадте. Вот как это было.

Парки и скверы сами по себе неоднократно становились поводом для разногласий между властью, бизнесом и петербуржцам –мы обратили внимание на самые громкие истории.

Строительство первого этапа Широтной магистрали скоростного движения (ранее известной как ВСД) запланировано на 2021 год, а станция метро "Зенит" так и не возобновит свою работу: останется закрытой.

Жители Центрального района обратили внимание на заброшенную территорию, огороженную забором. Как выяснилось, ни участок, ни здание сейчас не используется. Горожане задумались, почему бы не использовать его на благо местных жителей, также как и новый дизайн-код городской среды в Мурино?

В городе продолжается эксперимент по работе некоторых маршрутов общественного транспорта без кондукторов. Сейчас в зону тестирования входит 13 маршрутов более пяти районах города. Узнали, не планируют ли сокращать кондукторов.

Культура и искусство

"Ар брют" — термин, введенный французским художником Жаном Дюбюффе в 1945 году. Он означает "сырое", необработанное искусство, созданное непрофессионалами или людьми с особенностями ментального и психического развития.

Оно характеризуется грубостью форм, особым психическим подходом и изолированностью автора. Познакомьтесь с художниками выставки ар брюта в Русском музее.

Наши журналисты нашли признаки сговора в закупках департамента Минкульта РФ. Это просто надо видеть.

В начале июня в издательстве "Выргород" вышла книга "Майк Науменко. Бегство из зоопарка". Написал ее журналист Александр Кушнир, а мы поговорили с писателем.

Автор знаменитого "Петербургского ангела" скончался от коронавируса в Мариинской больнице. Piter.TV вспомнил детали биографии и лучшие работы талантливого скульптора и кукольника.

Лауреату Нобелевской премии по литературе, драматургу и поэту Иосифу Бродскому в 2020 году исполнилось бы 80 лет. Вот как соцсети отметили юбилей ленинградского поэта.

Люди

98-летняя ветеран из Петербурга Зинаида Корнева собирала деньги на помощь врачам, записывая видео. На акцию женщину вдохновил британский ветеран Том Мур – в конце года стало известно о выпуске книги, а мы рассказали, как возник этот проект.

Журналистику называют одной из самых опасных профессий, и не зря. В конце июня в центре событий оказался Давид Френкель, который пострадал на избирательном участке во время голосования по поправкам в Конституцию РФ. В июле рабочие "Лахта Центра" грубо вытолкали журналистов с "их" территории. Для сотрудников СМИ агрессивное поведение со стороны силовиков, правоохранителей, представителей бизнеса и даже власти совсем не в новинку. Вспоминаем самые громкие городские истории с участием журналистов, которые приводили к рукоприкладству.

По данным на 2020 год, в Северной столице проживает более 5,3 млн человек, и далеко не все из них чисты перед законом. В криминальной истории города существовало немало безжалостных монстров – серийных убийц и кровожадных маньяков. Piter.TV вспомнил самые страшные убийства, совершенные в Петербурге и Ленобласти за последние 10 лет – материал особенно интересен в контексте приговора бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову.

Одной из главных медиаперсон года в контексте дела об убийстве Анастасии Ещенко стал историк Евгений Понасенков, мы провели с ним эфир на День Победы и проследили, как он выступил в суде перед своим научным оппонентом.

Появились ли за год новые лица у петербургского стрит-арта? Представляем новых участников нашего спецпроекта – pixelidilliarkke и VandaLizy, художники пиксель-арта, Влада Милькина, авторы лошадей с Васильевского острова и инсталляции про самоизоляцию, Maestro Jackie, Саша Блот, VREZZKA, команда Urbancode и многие другие.

Консуматорши, они же промо-модели, они же промщицы — одна из самых обсуждаемых профессий Петербурга в последнее время. Корреспондентка Piter.TV поговорила с 20-летней студенткой, которая два месяца работала промщицей, раскручивая мужчин в барах на круглые суммы.

Фотоколлаж: Евгений Рыбкин / Piter.tv