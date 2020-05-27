"Социальный проект". Piter.TV узнал, можно ли заработать на продаже масок и перчаток в вендинговых аппаратах Петербурга

Piter.TV решил узнать, как к обязательному масочно-перчаточному режиму в Петербурге подошли вендинговые компании, которые раньше никогда не продавали такой товар, и реально ли заработать на "социальном" проекте.

С 12 мая в Петербурге действует обязательный масочно-перчаточный режим. Все горожане должны использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты, в том числе и в транспорте. Жесткие правила установили в метрополитене города: без маски и перчаток вход воспрещен. Специально для тех, у кого СИЗ нет, в подземке поставили вендинговые аппараты.

Контекст

О том, что городу придется перейти на обязательный масочно-перчаточный режим, стало известно 8 мая. Спустя 2 дня, 10 мая, началась установка вендинговых аппаратов со средствами индивидуальной защиты. Тогда горожане заметили аппарат на "Чернышевской", он принадлежит компании "Вендэкс Ритэйл". Позже автомат от компании Uvenco нашелся в переходе "Сенной площади", а корреспондент Piter.tv увидел на "Обводном канале" аппарат "Вендинг С". После этого пассажиров без средств индивидуальной защиты посетителей перестали пускать в метрополитен. Кроме того, за нарушение режима полагается штраф в 4 тысячи рублей.

Всего изначально вендинговые аппараты появились на 62 станциях и в аэропорте Пулково. Вице-губернатор Евгений Елин сказал о том, что при необходимости их количество может быть увеличено до 200. По словам представителя компании "Вендинг С" Владимира Гриневского, три организации "разделили" количество станций поровну, при этом конкурс в Смольном не проводился: ситуация была экстренной. Как ранее узнал Piter.TV, "Uvenco" смогли разместить свои аппараты на 23 станциях, "Вендэкс Ритэйл" ― на 21, а "Вендинг С" ― на 19.

"Экстренность ситуации" также повлияла и на появление новых игроков на рынке производства и продажи средств индивидуальной защиты. Согласно постановлению правительства РФ от 13.04.20, ограничение на оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями было снято. Это означает, что возможность продавать и производить маски и перчатки появилась у тех компаний, которые этим ранее не занимались.

Как выяснилось, не для всех продажа СИЗ в вендинге оказалась столь неожиданной. Так, например, петербургское ООО "Технодело" еще в апреле предлагало свои услуги в качестве поставщика вендинговым компаниям.

Инициатором выступили мы еще до того, как появилась идея продавать маски в аппаратах. Мы подумали, что это очень хороший канал для продажи, потому что он бесконтактный, не требующий какого-то человеческого участия. Но до того, как это стало обязательным, мало кто согласился в силу того, что непонятно, что с разрешениями и в принципе товар новый. Когда ситуация изменилась, про нас вспомнили и обратились. ― рассказал специалист по работе со СМИ организации, маркетолог Андрей Олейник.

Цена и качество

ООО "Технодело" выступило одним из поставщиков многоразовых масок из 100% хлопка для аппаратов "Вендэкс Ритэйл". Цена за одну единицу в аппарате составляет 150 рублей. Как выяснил Piter.TV, организация продавца была зарегистрирована в декабре 2019 года и специализируется на ремонте компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. К работе со средствами индивидуальной защиты в компании обратились лишь в апреле этого года. Организация выполняет сразу две роли: является производителем упаковки, а также продавцом товара. Нам удалось узнать, что в "Технодело" закупают многоразовые маски у двух поставщиков, однако их название не разглашается.

Отметим, что в Интернет-магазинах цена на двухслойную хлопковую многоразовую маску варьируется. Минимальная цена может составлять около 84 рублей.

Также в аппаратах "Вендэкс Ритэйл" продается комплект одноразовая маска + перчатки. Для горожан их цена составляет 40 рублей, производитель не указан. Менеджер по связям с общественностью Антон Середа отметил, что при выборе поставщика в компании руководствовались соотношением цена ― качество, при этом качество обязательно должно было быть подтверждено соответствующими документами.

Поставщиков мы выбираем сами, город нам не указывает, кого выбирать, ― сказал Середа.

На одном из сайтов нам удалось найти подобный комплект за 35 рублей. Таким образом, разница составила 5 рублей. Найти комплект, в котором будет всего по одной паре СИЗ непросто, чаще всего маски и перчатки продаются отдельно и сразу в большой упаковке. Даже если цена одной маски составляет 18 рублей, то покупателю нужно либо платить за доставку, либо увеличить свой заказ до минимальной суммы.

К отечественным компаниям по производству средств для защиты органов дыхания обратилось и руководство "Вендинг С". На упаковке защитных масок (2 шт.) за 60 рублей в качестве производителя указано ООО "КЛЕВЕР-ПРО" из Петербурга. Организация специализируется на медицинских изделиях и сотрудничает с медицинскими организациями. Так, например, в апреле компания заключила договор с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области". Цена за одну медицинскую трехслойную одноразовую маску составила 20 рублей. В автомате ― 30 рублей.

Если предположить, что по такой же цене производитель предложил товар продавцу, то наценка является незначительной. Кроме того, компания сотрудничает с вендинговой компанией не напрямую, а через посредника.

Однако узнать цену за единицу товара в этом случае нам не удалось. В "КЛЕВЕР-ПРО" связь с вендинговыми аппаратами и продавцом, который также указан на упаковке ("Счастье мое", принадлежащее ИП Батаев Евгений Витальевич), отрицают. При этом именно эта компания указана на упаковке, юридический адрес совпадает.

Такого у нас покупателя. Значит, через какие-то руки, ― заметила сотрудница коммерческого отдела.

В "Счастье моё" связь с вендинговыми компаниями подтвердили. По словам ее представителя, инициатором выступили не они.

Мы покупаем напрямую маски с завода, у которых есть регистрационное удостоверение и сертификат крупным оптом и далее продаем, в том числе и в вендинговые компании. В том числе тем вендинговым компаниям, которые стоят в метрополитене и других местах. Сейчас, насколько я знаю, они ["Вендинг С" ― прим. Piter.TV] берут в другом месте.

В качестве производителя перчаток и "Вендинг С", и "Uvenco" выбрали малазийскую компанию. Комплект для продажи немного отличается, но цена ― 40 рублей ― является общей. В первом случае в него входят две пары перчаток, во втором ― одна маска и одна пара перчаток. Несмотря на то, что производитель зарубежный, цена на товар такая же, как и на отечественный. Стоит взять в расчет тот факт, что один из компаний также прибегала к услугам импортера из Уссурийска. Вендинговые аппараты "Uvenco" оказались самыми многочисленными: изначально они были установлены на 23 станциях метрополитена. По данным "Фонтанки.ру", в одном заполненном автомате "Uvenco" помещается 700-720 упаковок с масками, при этом в компании не ожидали серьезного спроса на товар, так как каналов покупки СИЗ достаточно много.

Вопрос выгоды

Еще до установки аппаратов, главным вопросом для горожан была цена за средства индивидуальной защиты. Вице-губернатор Евгений Елин пообещал, что цена будет рыночной, но максимально низкой. О низкой цене говорят и представители вендинговых компаний, называя проект социальным. В связи с этим при выборе производителя и поставщика особое значение имела стоимость товара.

Выбирали поставщика по стандартным параметрам: качество и цены. Естественно, что в тех жестких рамках, в которые мы были поставлены, мы пытались найти поставщиков, которые сделают нам более дешевые цены, ― рассказал Владимир Гриневский из "Вендинг С".

По словам представителя компании, цена поставщиков практически не отличается от цены, которую могут увидеть в автоматах петербуржцы. Таким образом, извлечь большую выгоду от продажи СИЗ, предполагается, не получится.

О том, что такой бизнес не является сильно прибыльным сказала и другая сторона ― поставщик многоразовых масок для "Вендэкс Ритэйл".

Там и денег особых нет, мы с каждой маски зарабатываем рублей 10-15 в лучшем случае. За прошлую неделю 700 масок продали, а за все время ― менее 20 тысяч точно, ― поделился Андрей Олейник.

Специалист по работе со СМИ ООО "Технодело" признал, что это "вообще не их бизнес", но он нужен для того, чтобы сохранить рабочие места.

Таким образом, поставщик масок мог заработать за неделю от 7 000 рублей до 10 500 рублей. А за все время (если предположить, что горожане купили 15 тыс. масок) ― от 150 тыс. рублей до 225 тыс. рублей. По словам Олейника, вырученных денег хватает на зарплату двух менеджеров. При том, что цена за многоразовую маску составляет 150 рублей, выручка за неделю могла составить 105 тыс. рублей, а с начала момента продаж ― 2 млн 250 тыс. рублей. Отметим, что многоразовые маски ― не единственный товар, который продается в вендинговых аппаратах. Как было указано ранее, там также продаются перчатки и одноразовые маски, а также антисептические салфетки за 50 рублей.

На данный момент оценить себестоимость одноразовой маски тяжело, так как стоимость марли зависит от курса доллара. По словам экономиста и учредителя предприятия "ФЭСТ" по производству медицинских изделий и масок Владимира Михайлова, до подорожания себестоимость материалов была около 7 рублей за одну штуку. Туда входит стоимость марли и резинки.

А что у других?

Средства индивидуальной защиты сейчас являются ходовым товаром. На сайте госзакупок Петербурга регулярно появляется информация об аукционах, которые объявляют государственные учреждения на покупку СИЗ. Так, например, в марте Центр занятости населения Петербурга заключил контракт на закупку трехслойных защитных лицевых масок по 39 рублей за одну штуку, в мае АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК), ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова выбрали поставщика за 25 рублей за один экземпляр. Также одноразовые хирургические маски заказывал Роспотребнадзор по Петербургу. Ведомство приобрело 540 упаковок одноразовых хирургических масок по 208 рублей. "Коммерсант" утверждает, что в упаковке находится не менее 100 штук. Таким образом, цена одной маски не достигает даже трех рублей.

Не всегда гос. организациям удается найти поставщика, так как желающих предоставить свои услуги за предложенную сумму не находится. На заявку городской больницы №76, размещенной в конце марта 2020, не поступило ни одного предложения. Учреждение собиралась закупить средства индивидуальной защиты на 1,3 млн рублей, однако объем покупки не сообщается.

Все действующие ограничения в Петербурге действуют до 31 мая, в том числе масочно-перчаточный режим. Об ослаблении ограничительных мер с 1 июня разговоров пока не шло. Более того, они могут быть продлены. О том, что горожанам придется еще долго "жить в новой реальности" ранее заявляла глава Роспотребнадзора по Петербургу. Это означает ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. В том, что петербуржцы должны привыкнуть к ношению масок, также уверен руководитель рабочей группы при губернаторе Санкт-Петербурга по организации медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции Евгений Шляхто. Можно предположить, что вендинговые аппараты с масками и перчатками могут остаться с нами надолго.

Видео и фото: Piter.TV