Шляхто: "В Петербурге ношение масок должно стать нормой жизни"

Обязательный перчаточно-масочный режим в Петербурге ввели с 12 мая.

Руководитель рабочей группы при губернаторе Санкт-Петербурга по организации медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции Евгений Шляхто считает, что ношение масок должно стать нормой. И только эта норма позволит постепенно снять ограничения и вернуться к привычной жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Евгений Шляхто отметил, что нужно очень большое внимание уделять соблюдению мер безопасности. А ношение маски, по его мнению, вообще должно стать нормой жизни для петербуржцев.

Мы должны перейти к новой парадигме жизни в условиях коронавирусной инфекции, где ношение масок, большее внимание к гигиеническим нормам, правилам пользования СИЗ должно стать совершенно новой нормой нашей жизни. Евгений Шляхто

Обязательный перчаточно-масочный режим в Петербурге ввели с 12 мая. За нарушение предписаний грозит штраф в размере 4-5 тысяч рублей.

Накануне Минпромторг разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок.

Фото: Piter.TV